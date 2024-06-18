"Антон запомнился мне не только по работе в ЦСКА, но и в "Сочи", конечно. Вы сами всё видели на футбольном поле. Он порядочный, ответственный, забивающий. В ЦСКА у меня были великолепные отношения с Заболотным, как и со всей командой. Антон добросовестный и на тренировках, и в быту. Никаких проблем никогда не было", - сказал Федотов.
Сегодня, 18 июня ЦСКА объявил об уходе 33-лентего Антона Заболотного из клуба. В то же самое время появилась информация о том, что подмосковные "Химки" подписали форварда на правах свободного агента. Новый контракт рассчитан на два года, по информации журналиста Ивана Карпова, футболист будет получать в подмосковном клубе 3 миллиона рублей в месяц.
В сезоне 2023/24 Заболотный принял участие в 35 матчах за ЦСКА во всех турнирах, забил 11 голов и сделал два голевых паса. "Армейцы" заняли шестое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 48 очков. Подмосковные "Химки" завоевали золотые медали Первой лиги и досрочно заработали путевку в высшую лигу. Клуб в настоящее время ищет варианты для усиления команды.
Источник: "Чемпионат"
Федотов - о форварде Заболотном: порядочный, ответственный, забивающий
Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов вспомнил, как работал с экс-нападающим "армейцев" Антоном Заболотным.
Фото: ЦСКА