Как сообщает источник, полузащитника "Урала" Ишкова хотят видеть у себя "Ростов" и "Крылья Советов".
В составе екатеринбургской команды российский полузащитник провел 37 матчей, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи. Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 800 тысяч евро.
По итогам сезона-23/24 "Урал" вылетел из Российской Премьер-Лиги.
Источник: Sport24
Sport24: Илья Ишков попал в сферу интересов "Ростова" и "Крыльев Советов"
"Ростов" и самарские "Крылья Советов" интересуются полузащитником "Урала" Ильей Ишковым.
Фото: ФК "Урал"