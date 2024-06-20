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Sport24: Илья Ишков попал в сферу интересов "Ростова" и "Крыльев Советов"

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"Ростов" и самарские "Крылья Советов" интересуются полузащитником "Урала" Ильей Ишковым.
Фото: ФК "Урал"
Как сообщает источник, полузащитника "Урала" Ишкова хотят видеть у себя "Ростов" и "Крылья Советов".

В составе екатеринбургской команды российский полузащитник провел 37 матчей, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи. Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 800 тысяч евро.

По итогам сезона-23/24 "Урал" вылетел из Российской Премьер-Лиги.

Источник: Sport24

Российские трансферы Илья Ишков Урал Ростов Крылья Советов
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