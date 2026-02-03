"Рома" уступила "Удинезе" в гостевом матче Серии А

В Удине состоялся матч 23-го тура чемпионата Италии, в котором "Удинезе" принимал "Рому".

Фото: Football Italia

Встреча завершилась победой "Удинезе" с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в матче был забит во втором тайме. Решающим оказался мяч полузащитника "Удинезе" Юргена Эккеленкампа, который отличился на 49-й минуте встречи.



После этой победы "Удинезе" набрал 32 очка и занимает девятое место в итальянском чемпионате. "Рома", имея в копилке 43 очка, располагается на пятой строчке.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Рома