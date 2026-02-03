Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
15:00
ДинамоНе начат
Спартак
16:00
ПюникНе начат
Крылья Советов
16:00
ТорпедоНе начат
ЦСКА
19:15
КраснодарНе начат

"Рома" уступила "Удинезе" в гостевом матче Серии А

В Удине состоялся матч 23-го тура чемпионата Италии, в котором "Удинезе" принимал "Рому".
Фото: Football Italia
Встреча завершилась победой "Удинезе" с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в матче был забит во втором тайме. Решающим оказался мяч полузащитника "Удинезе" Юргена Эккеленкампа, который отличился на 49-й минуте встречи.

После этой победы "Удинезе" набрал 32 очка и занимает девятое место в итальянском чемпионате. "Рома", имея в копилке 43 очка, располагается на пятой строчке.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится