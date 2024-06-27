- Рубится ли ещё Онопко в двусторонках? Мне кажется, он всегда будет играть двусторонки. Когда мы были вместе в ЦСКА, ребята стонали от стыков с "железным" Савельичем? Сейчас он поменьше включается, но всё равно хорошо смотрится. Спуску не даёт молодым. Иногда кажется, что у него ещё есть амбиции в большой футбол вернуться, ха-ха, - приводит слова Кучаева "Чемпионат".
54-летний экс-центральный защитник, бывший капитан московского "Спартака" и сборной России Виктор Онопко с марта 2022 года входит в состав тренерского штаба "Ростова" под руководством Валерия Карпина, также эти специалисты работают вместе и в сборной России. С сентября 2009 года до декабря 2020 года Онопко работал в должности ассистента в тренерском штабе московского ЦСКА, воспитанником которого является подписавший контракт с "Ростовом" полузащитник Константин Кучаев.
Кучаев: иногда кажется, что у Онопко ещё есть амбиции вернуться в большой футбол
Полузащитник "Ростова" Константин Кучаев рассказал о совместной работе с тренером жёлто-синих Виктором Онопко.
Фото: РФС