Об этом сообщили в официальном Telegram-канале махачкалинского клуба, в аренду включено право выкупа. Портал Transfermarkt оценивает стоимость ивуарийца в 800 тысяч евро.
Ангбан является воспитанником академии лондонского "Челси". За свой нынешний клуб "Сочи" 27-летний центральный полузащитник выступал с июля 2021 года после перехода из "Меца". Ивуариец в общей сложности провел за черноморскую команду 47 игр, в которых забил один гол и сделал три голевые передачи.
Со следующего сезона клуб из Махачкалы впервые в своей истории будет выступать в РПЛ. В прошедшем сезоне "Динамо Мх" заняло второе место в Первой лиге.
Махачкалинское "Динамо" взяло в аренду у "Сочи" полузащитника Викторьена Ангбана
Махачкалинское "Динамо" взяло в аренду центрального полузащитника "Сочи" Викторьена Ангбана.
Фото: ФК "Динамо Махачкала"