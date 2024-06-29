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Агент Жемалетдинова рассказал, почему футболист играет за ЦСКА без подписания контракта

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Агент футболиста Рифата Жемалетдинова Вадим Шпинев объяснил, почему ЦСКА включил футболиста в свою заявку на товарищеский матч с "Шинником" без действующего контракта.
Фото: "РИА Новости"
"Это просто подготовка к предстоящему сезону. А дальше — посмотрим. Контракт пока не подписан, клуб ни о чем не объявлял. Жемалетдинов получает практику, знакомится с командой", — приводит слова Шпинева Sport24.

30 июня у 27-летнего полузащитника истекает срок действия контракта с московским "Локомотивом". Клуб и футболист не достигли договорённости о продлении соглашения. 27 июня в ЦСКА сообщили, что Жемалетдинов присоединился к команде на тренировочном сборе в Новогорске.

В минувшем сезоне футболист принял участие в 20 играх, в которых забил 5 голов и отдал одну результативную передачу. По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость хабека составляет 3 млн евро.

Рифат Жемалетдинов ЦСКА Локомотив Российские трансферы Вадим Шпинев
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