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Источник: ЦСКА интересуется Антоном Миранчуком

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Журналистам удалось выяснить, какие клубы предъявляют интерес к полузащитнику Антону Миранчуку.
Фото: "Матч ТВ"
Источники утверждают, что московский ЦСКА активно присматривается к полузащитнику Антону Миранчуку. Кроме того, к 28-летнему футболисту предъявляют интерес клубы из ОАЭ и Катара.

Напомним, у Антона Миранчука 30 июня истекает срок соглашения с "Локомотивом". На данный момент московский клуб и представители игрока не достигли договорённости о продлении контракта.

В сезоне-2023/24 хабек провёл в составе "железнодорожников" 38 матчей во всех турнирах, в которых сумел восемь раз поразить ворота соперника и отдать семь голевых передач. Также Миранчук вызывается в сборную России, за которую он отыграл 29 матчей и забил 7 голов. Рыночная стоимость футболиста составляет 6 млн евро.

Источник: Sport24.

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