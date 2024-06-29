Источники утверждают, что московский ЦСКА активно присматривается к полузащитнику Антону Миранчуку. Кроме того, к 28-летнему футболисту предъявляют интерес клубы из ОАЭ и Катара.
Напомним, у Антона Миранчука 30 июня истекает срок соглашения с "Локомотивом". На данный момент московский клуб и представители игрока не достигли договорённости о продлении контракта.
В сезоне-2023/24 хабек провёл в составе "железнодорожников" 38 матчей во всех турнирах, в которых сумел восемь раз поразить ворота соперника и отдать семь голевых передач. Также Миранчук вызывается в сборную России, за которую он отыграл 29 матчей и забил 7 голов. Рыночная стоимость футболиста составляет 6 млн евро.
Источник: Sport24.
Источник: ЦСКА интересуется Антоном Миранчуком
Журналистам удалось выяснить, какие клубы предъявляют интерес к полузащитнику Антону Миранчуку.
Фото: "Матч ТВ"