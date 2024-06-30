"Собираемся в будущем выкупить Прохина у "Ростова", но все будет зависеть от наличия денежных средств", - цитирует слова Еремякина Sport24.
Напомним, что ранее "Оренбург" объявил об аренде Прохина сроком на один год.
Игрок является воспитанником футбольной академии "Зенита". За основную команду петербуржцев российский защитник провел 12 матчей и не отметился результативными действиями. Также Прохин ранее выступал за такие клубы как "Ростов" и "Сочи", а 27 декабря 2023 года на правах аренды перешел в "Оренбург", в составе которого провел 12 матчей в официальных турнирах.
Трансферная стоимость Прохина оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1,5 млн евро.
Президент "Оренбурга": собираемся выкупить Прохина у "Ростова"
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин рассказал о планах клуба выкупить права на защитника "Ростова" Данила Прохина.
Фото: ФК "Зенит"