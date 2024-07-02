"На мой взгляд, всё упирается в личные условия, а так – Георгий может пригодиться практически любой команде РПЛ по своим качествам как опытный, рассудительный игрок, максимально видящий поле. Два сезона он ещё спокойно отыграет", - цитирует слова Червиченко Metaratings.
Напомним, что в мае 2024 года Георгий Джикия покинул московский "Спартак" на правах свободного агента. За красно-белых российский защитник провел 215 матчей, в которых отметился 5 забитыми голами и 11 голевыми передачами. Игрок является чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. Ранее футболист выступал за такие клубы как пермский "Амкар", дзержинский "Химик" и нальчикский "Спартак".
Трансферная стоимость Георгия Джикии оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3,5 млн евро.
В чемпионате России-2023/2024 московский "Спартак" занял итоговое 5 место, набрав 50 очков в 30 матчах.
Червиченко считает, что Джикия усилит любую команду РПЛ
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением по поводу будущего Георгия Джикии.