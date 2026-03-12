Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

Камоцци призвал не спешить с оценками тренера "Спартака"

Итальянский функционер Франко Камоцци, ранее работавший советником владельца "Спартака" Леонида Федуна, поделился мнением о рулевом "красно-белых" Хуане Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
Камоцци считает, что давать окончательную оценку специалисту пока преждевременно.

- Пока рано как-то оценивать работу Карседо, нужно посмотреть за ним и командой на дистанции. Любой тренер зависит от результата. Если нет результата, то тебя сменит другой специалист, - цитирует Камоцци "РБ Спорт".

Испанский специалист занял пост главного тренера "красно-белых" в январе. После 20 туров чемпионата России столичная команда располагается на шестой позиции в турнирной таблице. В активе "Спартака" сейчас 35 очков.

В следующем туре столичная команда в гостях сыграет с "Зенитом", матч пройдёт 14 марта.

