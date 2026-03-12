Камоцци призвал не спешить с оценками тренера "Спартака"

- Пока рано как-то оценивать работу Карседо, нужно посмотреть за ним и командой на дистанции. Любой тренер зависит от результата. Если нет результата, то тебя сменит другой специалист, - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Испанский специалист занял пост главного тренера "красно-белых" в январе. После 20 туров чемпионата России столичная команда располагается на шестой позиции в турнирной таблице. В активе "Спартака" сейчас 35 очков.
В следующем туре столичная команда в гостях сыграет с "Зенитом", матч пройдёт 14 марта.