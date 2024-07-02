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Гендиректор "Сочи": Сауль Гуарирапа останется у нас - 100 процентов

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Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко ответил на вопрос о будущем форварда "горожан" Сауля Гуарирапы.
Фото: "Чемпионат"
"Гуарирапа останется в "Сочи". Пишут многое, это можно целыми днями опровергать. Он остаётся у нас, 100%", - цитирует Рубашко "Матч ТВ".

Венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа перебрался в "Сочи" в зимнее трансферное окно, когда команда еще выступала в РПЛ. Гуарирапа был подписан из "Каракаса" на правах аренды с опцией выкупа за 900 тысяч евро. Опция эта была активирована ближе к концу сезона.

В весенней части РПЛ 21-летний форвард оформил 8+1 по системе гол+пас в 10-ти матчах в составе "Сочи". Ранее в СМИ появилась информация, что интерес к Гуарирапе проявляет санкт-петербургский "Зенит".

Дмитрий Рубашко Сауль Гуарирапа Сочи Российские трансферы
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