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Агент: Депай не рассматривает вариант с продолжением карьеры в России

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Футбольный агент Себастьян Ледюр, представляющий интересы форварда сборной Нидерландов Мемфиса Депая отверг вероятность продолжения карьеры своего клиента в РПЛ.
Фото: Imago
"Рассматривает ли Мемфис вариант продолжения карьеры в России? Нет, это не так", - приводит слова Ледюра Sport24.

Прошлый сезон Мемфис Депай провел в составе мадридского "Атлетико". С 30-го июня этого года нападающий является свободным агентом. Его контракт с "матрасниками" подошел к концу.

Сейчас Депай в составе сборной Нидерландов принимает участие на Евро-2024. В 1/8 финала подопечные Рональда Кумана разгромили сборную Румынии и вышли в четвертьфинал, где встретятся со сборной Турции. Матч пройдет 6-го июня. На Евро Депай принял участие во всех 4-х матчах своей сборной и забил 1 гол.

Мемфис Депай Российские трансферы Атлетико
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