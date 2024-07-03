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Metaratings: "Спартак" продолжает переговоры с "Галатасараем" о трансфере Актюркоглу. Игрок не против переезда в Россию

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Московский "Спартак" продолжает предпринимать попытки для подписания вингера сборной Турции Керема Актюркоглу.
Фото: ФК "Галатасарай"
Вингер "Галатасарая" и участник Евро-2024 в составе сборной Турции Керем Актюркоглу может продолжить карьеру в России. По данным Metaratings, московский "Спартак", который некоторое время назад пытался подписать игрока, продолжает вести переговоры о возможном трансфере с "Галатасараем".

По данным источника, переговоры пока не приблизились к финальной стадии, однако сам игрок не против возможного переезда в Россию. Ранее сообщалось, что "Галатасарай" оценивает 25-летнего вингера в 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне Керем Актюркоглу принял участие в 37-ми матчах в составе "Галатасарая" в турецкой Суперлиге и стал с клубом чемпионом страны. На счету футболиста 12 забитых мячей и 7 результативных передач. Всего за сезон Актюркоглу набрал 15+9 очков по системе гол+пас в 54-х матчах во всех турнирах.

На Евро-2024 Керем Актюркоглу принял участие во всех 4-х матчах турецкой сборной, проведя на поле суммарно 89 минут и забив 1 гол (в ворота Грузии).

Керем Актюркоглу Галатасарай Спартак Российские трансферы
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