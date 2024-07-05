"Я думаю, что Соболев, которого я лично рекомендовал в "Спартак", является игроком, который в последние годы стал жертвой спортивных директоров и тренеров, за исключением Паоло Ваноли и Тедеско. Если он перейдет в клуб, где его будут ценить, это будет правильное решение", - цитирует Камоцци "СЭ".
В завершившемся сезоне Александр Соболев провёл за московский "Спартак" во всех турнирах 34 матча и отметился десятью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Ранее в СМИ появилась информация, что форвард может перейти в петербургский "Зенит".
По итогам сезона-2023/2024 красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 50 очков. Новым главным тренером команды был назначен сербский специалист Деян Станкович.
Камоцци: Соболев в последние годы стал жертвой спортивных директоров и тренеров
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался об Александре Соболеве.
Фото: ФК "Спартак"