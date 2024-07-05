Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Испания
19:00
ГерманияНе начат
Португалия
22:00
ФранцияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Црвена Звезда
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Актобе
18:00
СпартакНе начат
Зенит
19:30
ТальересНе начат

Камоцци: Соболев в последние годы стал жертвой спортивных директоров и тренеров

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался об Александре Соболеве.
Фото: ФК "Спартак"
"Я думаю, что Соболев, которого я лично рекомендовал в "Спартак", является игроком, который в последние годы стал жертвой спортивных директоров и тренеров, за исключением Паоло Ваноли и Тедеско. Если он перейдет в клуб, где его будут ценить, это будет правильное решение", - цитирует Камоцци "СЭ".

В завершившемся сезоне Александр Соболев провёл за московский "Спартак" во всех турнирах 34 матча и отметился десятью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Ранее в СМИ появилась информация, что форвард может перейти в петербургский "Зенит".

По итогам сезона-2023/2024 красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 50 очков. Новым главным тренером команды был назначен сербский специалист Деян Станкович.

Франко Камоцци Спартак Александр Соболев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится