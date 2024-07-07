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Корнеев: кто рискнёт взять Дзюбу на огромную зарплату, учитывая все знакомые плюсы и минусы?

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Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев поделился мнением о продолжении карьеры нападающего Артема Дзюбы в РПЛ.
Фото: РИА Новости
"Дзюба сам себе руководитель и мотиватор. Если он достигнет оптимальной физической формы, то сможет приносить пользу. Но кто рискнёт взять его на огромную зарплату, учитывая все нам знакомые плюсы и минусы? Это большой вопрос", - сказал Корнеев.

Прошлый сезон 35-летний Дзюба провел в московском "Локомотиве". В составе "железнодорожников" он провел 26 матчей, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

Клуб не стал продлевать трудовое соглашение с форвардом, в настоящий момент Артем пребывает в статусе свободного агента. По информации СМИ, российский нападающий хочет продолжит карьеру в России, сообщалось, что Дзюба отказал клубам из Саудовской Аравии, Китая, а также Турции, где россиянин играл за "Адану Демирспор" перед тем, как перейти в "Локомотив".

Источник: Metaratings

Игорь Корнеев Российские трансферы Артем Дзюба
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