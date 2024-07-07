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Рифат Жемалетдинов высказался по поводу своего возможного перехода в ЦСКА

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Экс-игрок московского "Локомотива" Рифат Жемалетдинов прокомментировал свой возможный переход в ЦСКА.
Фото: Российская Премьер-Лига
"В ближайшие дни все узнаете", - цитирует слова Жемалетдинова Sport24.

Напомним, что Рифат Жемалетдинов покинул "Локомотив" в мае этого года по истечении срока контракта. На правах свободного агента российский полузащитник тренировался в расположении московского ЦСКА и выходил играть за "армейцев" в товарищеских матчах. Контракт между сторонами на данный момент не подписан.

В составе "железнодорожников" футболист провел 155 матчей, в которых отметился 23 забитыми мячами и 25 голевыми передачами. Также игрок выступал за казанский "Рубин".

Трансферная стоимость Рифата Жемалетдинова оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3 млн евро.

ЦСКА Локомотив Российские трансферы Чемпионат России ПЛ
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