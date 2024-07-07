"В ближайшие дни все узнаете", - цитирует слова Жемалетдинова Sport24.
Напомним, что Рифат Жемалетдинов покинул "Локомотив" в мае этого года по истечении срока контракта. На правах свободного агента российский полузащитник тренировался в расположении московского ЦСКА и выходил играть за "армейцев" в товарищеских матчах. Контракт между сторонами на данный момент не подписан.
В составе "железнодорожников" футболист провел 155 матчей, в которых отметился 23 забитыми мячами и 25 голевыми передачами. Также игрок выступал за казанский "Рубин".
Трансферная стоимость Рифата Жемалетдинова оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3 млн евро.
Рифат Жемалетдинов высказался по поводу своего возможного перехода в ЦСКА
Экс-игрок московского "Локомотива" Рифат Жемалетдинов прокомментировал свой возможный переход в ЦСКА.
Фото: Российская Премьер-Лига