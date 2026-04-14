Российский специалист вошёл в штаб Сергея Булатова, который исполняет обязанности главного тренера самарцев.
Ранее Панов работал в "Волгаре", "Акроне" и "Челябинске", а его последним местом был медийный проект "Амкал".
Булатов возглавил команду после ухода Магомеда Адиева. На данный момент самарский клуб располагается на 13-й позиции в чемпионате, имея 22 очка после 24 туров. В следующем туре команда примет дома ЦСКА.
В штабе "Крыльев Советов" появился новый тренер
"Крылья Советов" объявили о пополнении в тренерском штабе - к команде присоединился Виталий Панов.
