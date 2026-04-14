"Зенит" хочет купить защитника, в котором заинтересован "Арсенал" - источник

"Зенит" хочет приобрести правого защитника "Коринтианса".
По информации источника, игрок бразильского клуба Матеузиньо может перейти в "Зенит".

Ранее, в марте 2026 года, Daily Arsenal сообщал, что лондонский "Арсенал" заинтересован в трансфере игрока.

Правый защитник выступает в составе "Коринтианса" с февраля 2024 года. В текущем сезоне за клуб футболист провел 21 матч и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с игроком рассчитано до конца декабря 2028 года. Трансферная стоимость Матеузиньо по версии сайта Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.

Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"

