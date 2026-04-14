Семшов указал на главную проблему "Локомотива"

Игорь Семшов оценил текущую форму "Локомотива" и указал на повторяющуюся проблему команды в ключевых матчах.
Фото: ФК "Локомотив"
Бывший игрок "Динамо" отметил, что москвичи регулярно держатся среди лидеров, но в решающие моменты теряют очки, когда появляется шанс приблизиться к первому месту.

- У "Локо" второй год подряд одна и та же проблема. Команда все время вверху и в какой-то момент есть шансы даже на борьбу за первое место, но в важном матче с посильным соперником следует осечка, - цитирует Семшова "РБ Спорт".

В нынешнем сезоне железнодорожники провели 24 встречи: команда выиграла половину из них, в девяти случаях сыграла вничью и трижды уступила.

Сейчас "Локомотив" располагается на третьей строчке, имея в активе 45 очков. В следующем туре москвичи сыграют в гостях против "Оренбурга".

