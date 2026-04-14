Два топ-клуба РПЛ претендуют на футболиста "Рубина" - источник

Будущее Евгения Ставера в "Рубине" остаётся под вопросом - стороны пока не продвинулись в переговорах о новом контракте.

Сообщается, что к вратарю присматриваются как минимум два топ-клуба, а в его соглашении предусмотрена фиксированная сумма выкупа - около 80 миллионов рублей.



В текущем чемпионате Ставер принял участие в 24 матчах: в этих играх он пропустил 25 мячей, при этом 11 встреч завершил без пропущенных голов.



Источник: "КП-Казань"