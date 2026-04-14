Российский голкипер французского гранда Матвей Сафонов в очередной раз попал в состав своей команды. Отметим, что в первой игре, которая прошла на поле парижан на прошлой неделе, вратарь сохранил ворота сухими - его команда победила со счётом 2:0.
Полностью состав "ПСЖ" выглядит следующим образом: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Дуэ, Кварацхелия, Дембеле.
Старт сегодняшнего матча запланирован на 22:00 по московскому времени.
"ПСЖ" объявил состав на ответный матч Лиги чемпионов с "Ливерпулем"
Стал известен стартовый состав "ПСЖ" на ответный четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов с "Ливерпулем".
