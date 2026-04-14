Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетико
22:00
БарселонаНе начат
Ливерпуль
22:00
ПСЖНе начат

"ПСЖ" объявил состав на ответный матч Лиги чемпионов с "Ливерпулем"

Стал известен стартовый состав "ПСЖ" на ответный четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов с "Ливерпулем".
Фото: Getty Images
Российский голкипер французского гранда Матвей Сафонов в очередной раз попал в состав своей команды. Отметим, что в первой игре, которая прошла на поле парижан на прошлой неделе, вратарь сохранил ворота сухими - его команда победила со счётом 2:0.

Полностью состав "ПСЖ" выглядит следующим образом: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Дуэ, Кварацхелия, Дембеле.

Старт сегодняшнего матча запланирован на 22:00 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится