"Я думаю, что запрашиваемая стоимость в размере 15 млн евро от ЦСКА за Ивана Облякова - это адекватная цена. Он является ключевым футболистом в составе армейцев. Но у меня есть сомнения, что "Зенит" хочет приобрести Облякова. А что касается "Динамо", то у клуба братские отношения с ЦСКА, поэтому всё может решаться по-другому", - заявил Непомнящий.
Ранее в СМИ появилась информация, что хавбек ЦСКА Иван Обляков может сменить команду в летнее трансферное окно. Сообщается, что интерес к игроку проявляют санкт-петербургский "Зенит" и московское "Динамо", а ЦСКА готов рассмотреть предложения, близкие к 15-ти миллионам евро.
Иван Обляков выступает в составе ЦСКА с лета 2018-го года. В минувшем сезоне на счету полузащитника 4+5 по системе гол+пас в 38-ми матчах в составе "армейцев" в чемпионате и Кубке России. Контракт футболиста с его нынешним клубом рассчитан до лета 2027-го года. По оценке Transfermarkt, стоимость 26-летнего полузащитника составляет 9 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат"
Непомнящий об интересе "Зенита" к Облякову: 15 млн евро - адекватная цена, он ключевой игрок ЦСКА
Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал слухи об интересе "Зенита" и "Динамо" к полузащитнику Ивану Облякову из московского ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА