"Предлагали ли Пиняева "Спартаку"? Нет, не предлагали", - приводит слова Малышева "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что 19-летний Сергей Пиняев может покинуть "Локомотив" в летнее трансферное окно, а в числе претендентов на подпись футболиста находится московский "Спартак". В минувшем сезоне на счету Пиняева 3 гола и 5 ассистов в 29-ти матчах РПЛ.
Контракт Сергея Пиняева с "Локомотивом" рассчитан до конца 2016-го года. По оценке Transfermarkt, игрок оценивается в 8 миллионов евро.
Малышев: "Спартаку" не предлагали приобрести Пиняева у "Локомотива"
Гендиректор "Спартака" Олег Малышев опроверг информацию о переговорах с "Локомотивом" о трансфере вингера Сергея Пиняева.
Фото: "Матч ТВ"