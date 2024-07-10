"Никакой проблемы нет. Трансферное окно в России открыто до 13 сентября, а у Ильи действующий контракт - он не на улице, а тренируется. Параллельно прорабатывается вариант его будущего. Здесь важный момент, что тренер должен переговорить с игроком, объяснить, что делается ставка на других - ничего страшного. Это более правильно, чем игрок просто просидит сезон на скамейке", - сказал Сафонов.
Последние несколько сезонов Илья Помазун на правах аренды играл в екатеринбургском "Урале". В прошедшем розыгрыше РПЛ "шмели" вылетели в Первую лигу, Помазун вернулся в расположение армейского клуба. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что игроку подыскивают вариант для продолжения карьеры. Ранее агент Ильи Помазуна Алексей Сафонов заявлял, что его клиент хотел бы попробовать свои силы в Европе, а интерес к нему проявляют клубы из топ-4 чемпионата Турции. Контракт вратаря с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года.
Источник: "Чемпионат"
Агент Ильи Помазуна отреагировал на слова гендиректора ЦСКА Бабаева об уходе голкипера
Алексей Сафонов, агент голкипера ЦСКА Ильи Помазуна прокомментировал заявление гендиректора армейцев Романа Бабаева о том, что футболист с высокой долей вероятности покинет клуб.
Фото: "Чемпионат"