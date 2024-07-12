"Конечно, "Зенит" - фаворит, но уверен, "Краснодар" сможет дать бой. Им есть что доказывать", - сказал Булыкин.
Матч за Суперкубок России сезона 2024/25 состоится 13 июля на стадионе "Волгоград Арена", встреча начнется в 20:30 по московскому времени. Напомним, в прошлом сезоне "Зенит" с 57 набранными очками завоевал золотые медали РПЛ, а также выиграл Кубок и Суперкубок России. "Краснодар" занял второе место, набрав 56 баллов.
Источник: "РБ Спорт"
Булыкин - о матче за Суперкубок: фаворит "Зенит", но уверен, "Краснодар" сможет дать бой
Бывший футболист России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок между "Зенитом" и "Краснодаром".
Фото: РИА Новости