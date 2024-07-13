"С уходом Сафонова и Алонсо будут проблемы. Надо усиливаться. Вопрос по Джону Кордобе - если он останется, будет нормально, но (в случае трансфера) ему будет трудно найти замену", - заявил Аршавин.
"Краснодар" в летнее трансферное окно покинули основной центральный защитник Хуниор Алонсо, который перебрался в "Атлетико Минейро" и голкипер Матвей Сафонов, который с нового сезона будет защищать цвета "Пари Сен-Жермен" из чемпионата Франции. Также "быков" покинул воспитанник Сергей Волков, который теперь является игроком "Зенита".
На замену им в качестве свободных агентов пришли голкипер Юрий Дюпин, полузащитник Юрий Газинский и форвард Федор Смолов. Плеймейкер Данила Козлов перебрался в "Краснодар" из "Балтики" за 1,25 миллионов евро. 13-го июля "Краснодар" встретится с "Зенитом" в первом официальном матче сезона. Команды определят обладателя Суперкубка России.
Источник: "Матч ТВ"
Аршавин: "Краснодару" надо усиливаться. После ухода Сафонова и Алонсо будут проблемы
Экс-форвард "Зенита" Андрей Аршавин высказался о работе "Краснодара" на трансферном рынке.
Фото: "Чемпионат"