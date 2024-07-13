"Пошел бы в "Зенит", будучи молодым, перспективным российским футболистом, играя в середняке РПЛ? Нет, не перешел бы. Там играют Клаудиньо, Вендел, Нино, Эракович и все нападающие хорошие. Я бы остался в своем клубе, где получал бы 90% игрового времени в Премьер-Лиге", - заявил Личка.
В текущее трансферное окно состав "Зенита" пополнили четыре россиянина. У "Балтики" был куплен голкипер Евгений Латышонок, из "Краснодара" перешел правый защитник Сергей Волков, на левый фланг обороны у "Крыльев Советов" был приобретен Юрий Горшков, а форвард Максим Глушенков перешел из "Локомотива".
Напомним, ранее сообщалось, что "Зенит" был заинтересован в подписании центрального нападающего "Динамо" Константина Тюкавина. Сам 22-летний форвард, однако, отказался от перехода. По данным СМИ, в контракте Тюкавина с бело-голубыми присутствует пункт выкупа для иностранных клубов.
Источник: "РБ Спорт"
Личка: был бы молодым и перспективным российским игроком, в "Зенит" не перешел бы
Наставник "Динамо" Марцел Личка рассказал, почему, по его мнению, перспективным россиянам не нужно переходить в "Зенит".
Фото: "СЭ"