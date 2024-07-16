"На сегодняшний день, Гогуа — лучший защитник в "Химках", по моему мнению. И один из лучших в РПЛ. А в ЦСКА такой тренер как Гончаренко ставил Карпова. Ну и где сейчас Карпов? В "Уфу" отдали. Вот и весь Карпов. Если Гончаренко — дурак, то что поделать? Я тут при чем?", — приводит слова Селюка Sport24.
Сегодня ранее подмосковные "Химки" объявили о подписании контракта с 30-летним ивуарийским защитником Седриком Гогуа. Футболист этим летом стал свободным агентом после того, как не стал продлевать соглашение с ярославским "Шинником".
В 2019-2021 гг. Гогуа выступал за московский ЦСКА. Всего на его счету 5 матчей в составе красно-синих. Согласно данным, размещённым на интернет-портале Тransfermarkt, рыночная стоимость футболиста равна 250 тыс. евро.
Селюк: Гончаренко — дурак, Гогуа — один из лучших защитников в чемпионате России
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал новость, что его клиент Седрик Гогуа подписал контракт с "Химками".
Фото: "РИА Новости"