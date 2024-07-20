"Этот сезон будет тяжелым для "Локомотива". Сегодня "Акрон" закроется и постарается взять хотя бы одно очко. Вряд ли "Локомотив" выиграет. Скорее всего, будет ничья. Забивать теперь некому. Железнодорожники стали слабее = вряд ли они попадут в пятерку по итогам сезона", - цитирует Наумова "РБ Спорт".
В летнее трансферное окно московский "Локомотив" на правах свободных агентов покинули: голкиперы Маринато Гильерме и Даниил Худяков, защитник Станислав Магкеев, полузащитник Рифат Жемалетдинов и нападающий Максим Глушенков, присоединившийся к петербургскому "Зениту" за 6,5 миллионов евро. В прошлом сезоне форвард стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги.
Сегодня, 20-го июля, команда Михаила Галактионова примет на своём поле тольяттинский "Акрон" - стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.
Наумов: "Локомотив" стал слабее - вряд ли он попадет в пятерку по итогам сезона
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов считает, что клуб не сможет попасть в пятёрку лучших команд по итогам сезона.
Фото: ФК "Локомотив"