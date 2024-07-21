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В "Динамо" высказались по поводу трансферной кампании клуба

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Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал о планах московского клуба на летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо"
"Как я уже говорил, мы нацелены на точечное усиление по позициям. Качественное усиление. Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время", - цитирует слова Гафина "СЭ".

Ранее московское "Динамо" подписали Андрея Лунева, который находился в статусе свободного агента. Контракт с российским вратарем был заключен до 30 июня 2026 года.

Вчера, 20 июля, бело-голубые в рамках 1 тура чемпионата России-24/25 обыграли воронежский "Факел" со счетом 3:1. Андрей Лунев провел полный матч.

Динамо Российские трансферы Чемпионат России ПЛ
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