"Как я уже говорил, мы нацелены на точечное усиление по позициям. Качественное усиление. Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время", - цитирует слова Гафина "СЭ".
Ранее московское "Динамо" подписали Андрея Лунева, который находился в статусе свободного агента. Контракт с российским вратарем был заключен до 30 июня 2026 года.
Вчера, 20 июля, бело-голубые в рамках 1 тура чемпионата России-24/25 обыграли воронежский "Факел" со счетом 3:1. Андрей Лунев провел полный матч.
В "Динамо" высказались по поводу трансферной кампании клуба
Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал о планах московского клуба на летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо"