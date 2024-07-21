По информации источника, руководители клуба из футбольной Медиалиги уже обсудили с лидерами команды возможное сотрудничество с Дзюбой.
Последние полтора сезона нападающий играл за московский "Локомотив", куда он перешел из турецкого клуба "Адана Демирспор". За "железнодорожников" Дзюба провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 2 миллиона евро.
В конце прошлого сезона игрок и клуб на стали продлевать контракт, в настоящее время Артем пребывает в статусе свободного агента. В недавнем комментарии СМИ футболист рассказал, что находится в хорошей форме, он тренируется индивидуально.
Источник: Legalbet
Legalbet: Азамат Мусагалиев намерен пригласить Дзюбу в свой медийный клуб "10"
Президент медийного клуба "10", телеведущий и юморист Азамат Мусагалиев намерен пригласить в команду 35-летнего нападающего Артема Дзюбу.
Фото: ФК "Локомотив"