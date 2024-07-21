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Legalbet: Азамат Мусагалиев намерен пригласить Дзюбу в свой медийный клуб "10"

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Президент медийного клуба "10", телеведущий и юморист Азамат Мусагалиев намерен пригласить в команду 35-летнего нападающего Артема Дзюбу.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, руководители клуба из футбольной Медиалиги уже обсудили с лидерами команды возможное сотрудничество с Дзюбой.

Последние полтора сезона нападающий играл за московский "Локомотив", куда он перешел из турецкого клуба "Адана Демирспор". За "железнодорожников" Дзюба провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 2 миллиона евро.

В конце прошлого сезона игрок и клуб на стали продлевать контракт, в настоящее время Артем пребывает в статусе свободного агента. В недавнем комментарии СМИ футболист рассказал, что находится в хорошей форме, он тренируется индивидуально.

Источник: Legalbet

Артем Дзюба Российские трансферы
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