"Сильной стороной "Спартака" всегда считалась атака. Но весь последний год красно-белые слабо играют в нападении: от игроков линии атаки исходит мало остроты, нет никаких комбинаций. Про игру в защите вообще молчу. Если Станкович не наладит игру в обороне, "Спартак" пропустит 50 мячей в этом сезоне РПЛ", - сказал Мостовой.
Новый главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович сменил Гильермо Абаскаля и Владимира Слишковича после окончания прошлого сезона. Сербский специалист провел первую тренировку с командой 21 июня, а также присутствовал на нескольких контрольных играх. В дебютном официальном матче Деяна красно-белые проиграли на выезде "Оренбургу", встреча 1-го тура РПЛ завершилась со счетом 0:2. В следующей игре "Спартак" столкнется с подмосковными "Химками".
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: если Станкович не наладит игру в обороне, "Спартак" пропустит 50 мячей
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой раскритиковал игру красно-белых в обороне после поражения от "Оренбурга" (0:2) в 1-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"