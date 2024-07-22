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Мостовой: если Станкович не наладит игру в обороне, "Спартак" пропустит 50 мячей

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Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой раскритиковал игру красно-белых в обороне после поражения от "Оренбурга" (0:2) в 1-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Сильной стороной "Спартака" всегда считалась атака. Но весь последний год красно-белые слабо играют в нападении: от игроков линии атаки исходит мало остроты, нет никаких комбинаций. Про игру в защите вообще молчу. Если Станкович не наладит игру в обороне, "Спартак" пропустит 50 мячей в этом сезоне РПЛ", - сказал Мостовой.

Новый главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович сменил Гильермо Абаскаля и Владимира Слишковича после окончания прошлого сезона. Сербский специалист провел первую тренировку с командой 21 июня, а также присутствовал на нескольких контрольных играх. В дебютном официальном матче Деяна красно-белые проиграли на выезде "Оренбургу", встреча 1-го тура РПЛ завершилась со счетом 0:2. В следующей игре "Спартак" столкнется с подмосковными "Химками".

Источник: "РБ Спорт"

Александр Мостовой Спартак Деян Станкович
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