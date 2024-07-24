"Само собой, первостепенная задача — остаться в РПЛ, никто не хочет вылетать, но надо стараться быть всё выше и выше в таблице", - цитирует слова Тимошенко "Чемпионат".
Напомним, что по итогам сезона-2023/24 "Акрон" впервые в своей истории вышел в Российскую Премьер-Лигу. Первый тур тольяттинцы провели против московского "Локомотива" в гостях и уступили со счетом 2:3. Голами в составе команды отметились Солтмурад Бакаев и Абу-Саид Эльдарушев.
Следующий матч "Акрон" проведет в гостях против воронежского "Факела". Встреча состоится 27 июля и стартует в 20:00 по московскому времени.
Игрок "Акрона" Тимошенко: первостепенная задача команды - остаться в РПЛ
Нападающий "Акрона" Иван Тимошенко высказался по поводу задач тольяттинской команды на сезон.
Фото: ФК "Акрон"