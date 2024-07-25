"В матче сойдутся команды, которые находятся в хорошей степени готовности и с хорошим командным движением. Игра может раздробиться на куски, но "Рубин" обязательно будет бороться за инициативу", - сказал Ринат Билялетдинов.
Встреча между казанским "Рубином" и петербургским "Зенитом" пройдет в эту субботу, 27 июля, на домашнем стадионе казанцев "Ак Барс Арена". Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Напомним, в прошлом сезоне "Рубин" нанес поражение сине-бело-голубым в Санкт-Петербурге (0:2), когда команда Сергея Семака боролась за чемпионство. В первом круге петербуржцы обыграли казанский клуб со счетом 3:0.
Источник: "Евро-футбол"
Ринат Билялетдинов: "Рубин" обязательно будет бороться за инициативу в матче с "Зенитом"
Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ между "Рубином" и "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"