"Подписан ли контракт для более дорогостоящего трансфера? Нет, Кевин останется в "Краснодаре", - приводит слова Фернандеса "РБ Спорт".
В июле опорник "Краснодара" и сборной Кабо-Верде продлил свой контракт с "быками" до лета 2027-го года. Ранее сообщалось, что футболист может рассмотреть варианты с уходом из клуба из-за недостаточного количества игрового времени.
В "Краснодар" Ленини перешел из португальского "Шавиша" в сентябре 2022-го года. Сумма трансфера составила 1 миллион евро. В текущем сезоне Кевин Ленини появлялся на поле в обоих матчах "Краснодара" - в Суперкубке России и в 1-м туре РПЛ. Суммарно хавбек провел на поле 120 минут.
Агент: Кевин Ленини остается в "Краснодаре". Контракт был переподписан не для трансфера
Пьер Фернандес, агент полузащитника "Краснодара" Кевина Ленини, заявил, что его клиент не собирается менять клуб в летнее трансферное окно.
Фото: "Матч ТВ"