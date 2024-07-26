"Для "Спартака" это трансфер на перспективу. Игорь иногда выдавал неплохие игры за "Урал", выходил на замену, оживлял игру, но говорить о том, что он - готовый игрок для решения каких-то задач, рано. Парень - перспективный, с хорошими данным, надеюсь, будет достоин своего отца", - заявил Канищев.
26-го июля "Урал" из Екатеринбурга объявил о трансфере своего форварда Игоря Дмитриева в московский "Спартак". В минувшем сезоне на счету 20-летнего футболиста 2 голевые передачи в 35-ти матчах во всех турнирах. Игорь Дмитриев является уроженцем Санкт-Петербурга и воспитанником "Зенита".
Сергей Дмитриев, отец новичка "Спартака" Игоря Дмитриева, также выступал за "Зенит". Кроме того, Дмитриев-старший поиграл за такие клубы, как ЦСКА, "Спартак", московское и санкт-петербургское "Динамо". Часть своей карьеры бывший форвард провел в Европе, выступая за клубы из Испании, Германии и Израиля. На счету Дмитриева 6 матчей в составе сборной СССР.
Канищев: для "Спартака" трансфер Дмитриева - на перспективу. Надеюсь, он будет достоин своего отца
Экс-футболист "Зенита" Александр Канищев прокомментировал трансфер вингера "Урала" Игоря Дмитриева" в московский "Спартак".
Фото: официальный сайт "Урала"