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"Химки" не заинтересованы в приглашении бывшего вратаря "Динамо" Шунина

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Экс-голкипер московского "Динамо" не перейдет в подмосковные "Химки".
Фото: РФС
"Что касается Антона Шунина, пока нас устраивает сегодняшний состав. В начале июля к нам присоединился Никита Кокарев, других усилений в ближайшее время не планируется", - заявил генеральный директор "Химок" Николай Оленев.

Подмосковные "Химки" одержали победу в Первой лиге прошлого сезона и завоевали право на участие в РПЛ 2024/25. Ранее СМИ сообщали, что голкипер Антон Шунин, покинувший "Динамо" в статусе свободного агента, может на бесплатной основе присоединиться к "Химкам".

В начале июля состав команды пополнил Никита Кокарев - 21-летний голкипер, выступавший ранее в составе тульского "Арсенала". Помимо Кокарева, в сезон "Химки" входят с еще двумя вратарями: 28-летним Игорем Обуховым и 26-летним Ярославом Бурыченковым. В матче 1-го тура РПЛ против "Динамо" Махачкала (1:1) место в воротах "Химок" занимал Обухов.

Источник: ТАСС

Динамо Химки Шунин Антон Российские трансферы Никита Кокарев
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