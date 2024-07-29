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Нападающий "Крыльев Советов" Гарре пропустит матч Кубка России с махачкалинским "Динамо"

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Пресс-служба "Крыльев Советов" сообщила, что вингер Бенхамин Гарре не примет участия в ближайшем матче Кубка России.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Повреждение, полученное Гарре в матче с "Ростовом", не позволит ему принять участия в ближайшем матче. Он будет заниматься по индивидуальной программе", - цитирует пресс-службу клуба "СЭ".

Напомним, аргентинский форвард "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре получил травму и был заменен на 50-й минуте матча против "Ростова" в рамках 2-го тура РПЛ (1:3). 24-летний вингер принял участие в двух играх текущего сезона, провел на поле 140 минут и не отметился голевыми действиями.

Встреча первого тура группового этапа Кубка России, в которой махачкалинское "Динамо" примет на своем поле самарскую команду, состоится в четверг, 1 августа.

Бенхамин Гарре Крылья Советов Динамо Мх Кубок России
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