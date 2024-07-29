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В "Спартаке" рассказали, сколько ожидают зрителей на матч Кубка России против "Динамо"

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Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал, какое количество болельщиков ожидается на игре Кубка России с "Динамо".
Фото: "СЭ"
"Ожидаем на кубковый матч около 20 тысяч человек", - передает слова Зеленова "СЭ".

Матч первого тура группового этапа Кубка России между "Спартаком" и "Динамо" состоится в среду, 31 июля. Игра пройдет на "Лукойл Арене" в Москве, начало - в 18:30 по столичному времени. Главным арбитром поединка назначен Владимир Москалев.

Спартак Динамо Кубок России Дмитрий Зеленов
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