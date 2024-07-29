"Ожидаем на кубковый матч около 20 тысяч человек", - передает слова Зеленова "СЭ".
Матч первого тура группового этапа Кубка России между "Спартаком" и "Динамо" состоится в среду, 31 июля. Игра пройдет на "Лукойл Арене" в Москве, начало - в 18:30 по столичному времени. Главным арбитром поединка назначен Владимир Москалев.
В "Спартаке" рассказали, сколько ожидают зрителей на матч Кубка России против "Динамо"
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал, какое количество болельщиков ожидается на игре Кубка России с "Динамо".
Фото: "СЭ"