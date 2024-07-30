"Я ничего не знал о России, но когда мне сказали, сколько будут платить - я тут же собрал вещи и полетел. В тот момент я думал только о деньгах. Мне было пофиг на город, на чемпионат и на соперников - кэш был на первом месте", - цитирует Бута Sport24.
Защитник Мэттью Бут завершил карьеру игрока в 2014 году. Экс-игрок сборной ЮАР выступал за "Ростов", самарские "Крылья Советов", "Сандаунс" и "Аякс". Бут провел в Российской Премьер-Лиге 159 матчей, забил 8 мячей и отдал 6 результативных передач. Игрок выступал за "Ростов" с 2002 по 2004 год, а за самарцев с 2004 по 2008 год. Защитник регулярно вызывался в сборную ЮАР и отличился одним забитым голом в 28-ми встречах.
Мэттью Бут является финалистом Кубка России в составе "Ростова" (2002/2003), а также бронзовым призером России в составе "Крыльев Советов" (2004).
Экс-игрок "Ростова" Бут: мне было пофиг на город, на чемпионат и на соперников - кэш был на первом месте
Бывший защитник "Ростова" Мэттью Бут рассказал о своем переезде в Россию.
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