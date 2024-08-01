"Только "Динамо" может побороться со "Зенитом" за чемпионство в этом сезоне? Я думаю, да. Мы все верим в себя. У нас хорошая команда, но было бы неплохо сделать несколько приобретений. Понятно, за это отвечает руководство. Нужно посмотреть, хотят ли они или планируют усилить команду", - заявил Чавес.
"Зенит" и "Динамо" - единственные два клуба с максимумом очков в РПЛ по итогам 2-х туров. "Динамо" одержало победы над "Факелом" и "Локомотивом" (оба матча - 3:1). "Зенит" переиграл "Крылья Советов" и "Рубин" (оба матча - 4:0). В 3-м туре Премьер-лиги действующие чемпионы примут на своем поле "Ростов", а подопечные Марцела Лички сыграют на выезде с "Акроном".
В минувшем сезоне "Зенит", "Динамо" и "Краснодар" претендовали на победу в чемпионате России до последнего матча. В заключительном 30-м туре бело-голубые уступили "Краснодару" (0:1), а "Зенит" переиграл "Ростов" (2:1), что позволило команде Сергея Семака защитить чемпионский титул.
Источник: Metaratings
Чавес: только "Динамо" может побороться со "Зенитом" за чемпионство, но не помешали бы несколько приобретений
Полузащитник "Динамо" Луис Чавес рассказал, в каком случае у бело-голубых получится навязать конкуренцию "Зениту" в борьбе за "золото" РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"