"Трансферы "Спартака"? Кто платит, тот и заказывает музыку. Взяли Дмитриева, одного из самых перспективных игроков. У них проблема в том, что в составе много балласта и они не могут избавляться от него", - сказал Сафонов.
В это летнее трансферное окно "Спартак" подписал 32-летнего нападающего из испанского "Реала Бетиса" Виллиана Жозе. Недавно состав пополнил атакующий аргентинский полузащитник Эсекьель Барко, аргентинец уже успел отличиться своим первым голом за красно-белых в матче 2-го тура РПЛ против подмосковных "Химок". Последним трансфером стал воспитанник "Зенита" 20-летний вингер Игоря Дмитриева.
Источник: Metaratings
Агент Алексей Сафонов: у "Спартака" много балласта, они не могут избавляться от него
Футбольный агент Алексей Сафонов высказался по поводу комплектации состава "Спартака" и трансферной кампании красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"