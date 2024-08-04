"Не знаю, какие задачи "Химки" ставят на сезон. Наверное, это вначале обсуждалось. Я надеюсь, что максимальные. У любого футболиста есть цели. Мои личные: максимально больше забить и отдать", - цитирует Бакаева "РБ Спорт".
Вчера, 3-го августа, подмосковные "Химки" одержали победу над казанским "Рубином" в матче 3-го тура РПЛ со счетом 3:2. Этот матч стал дебютным для Зелимхана Бакаева в составе команды Франка Артиги - полузащитник перешел в подмосковный клуб из петербургского "Зенита" на правах аренды до конца текущего сезона. В прошлом сезоне Бакаев выступал за "Аль-Вахда" за который забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи. Ранее Зелимхан был игроком московского "Спартака" и тульского "Арсенала".
Бакаев: не знаю, какие задачи "Химки" ставят на сезон
Новичок "Химок" Зелимхан Бакаев высказался о задачах команды на сезон.
Фото: ФК "Химки"