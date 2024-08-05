По информации источника, московские "Спартак" и ЦСКА интересуются опорным полузащитником "Ростова" Данилом Глебовым. Сообщается, что переход игрока этим летом возможен только при получении выгодного предложения.
В этом сезоне 24-летний хавбек провел 4 матча за "Ростов" и не отметился результативными действиями. Футболист защищает желто-синие цвета с 2019 года и является капитаном команды. Контракт Глебова с ростовчанами рассчитан до июня 2028 года. Transfermarkt оценивает его в 8 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт"
"Спартак" и ЦСКА проявляют интерес к капитану "Ростова" Глебову
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов может сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Ростов"