Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Спартак
3 - 0 3 0
Крылья СоветовЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Арсенал Тула
2 - 1 2 1
ЕнисейЗавершен

"Спартак" и ЦСКА проявляют интерес к капитану "Ростова" Глебову

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов может сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Ростов"
По информации источника, московские "Спартак" и ЦСКА интересуются опорным полузащитником "Ростова" Данилом Глебовым. Сообщается, что переход игрока этим летом возможен только при получении выгодного предложения.

В этом сезоне 24-летний хавбек провел 4 матча за "Ростов" и не отметился результативными действиями. Футболист защищает желто-синие цвета с 2019 года и является капитаном команды. Контракт Глебова с ростовчанами рассчитан до июня 2028 года. Transfermarkt оценивает его в 8 миллионов евро.

Источник: "РБ Спорт"

Данил Глебов Ростов Спартак ЦСКА Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится