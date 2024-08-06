"Лучшую игру в РПЛ "Краснодар" показывал при Шалимове, это был зрелищный футбол. Смолов тогда провёл свой лучший сезон. Сергея Галицкого я безумно уважаю. То, что он сделал для "Краснодара", никто в России не повторит. Шалимов - перспективный вариант, он и Галицкий друг друга знают. Заметьте, я говорю это как сторонний наблюдатель, я не являюсь агентом Шалимова", - заявил Сафонов.
В первых трех турах РПЛ "Краснодар" под руководством главного тренера Мурада Мусаева набрал 3 очка. "Горожане" трижды сыграли вничью с "Ахматом", махачкалинским "Динамо" и "Факелом". В матче за Суперкубок России "Краснодар" уступил "Зениту" (2:4). Единственную победу в первых 5-ти матчах сезона "быки" одержали над ЦСКА в Кубке России.
Российский тренер Игорь Шалимов возглавлял "Краснодар" с октября 2016-го года по апрель 2018-го. Последним клубом в тренерской карьере Шалимова был екатеринбургский "Урал". С августа 2022-го года Игорь Шалимов является безработным.
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Агент Сафонов: Шалимов - перспективный вариант для "Краснодара", при нем был зрелищный футбол
Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о том, кого хотел бы видеть на посту главного тренера "Краснодара".
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