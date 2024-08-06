"Спартак" набирает ход, и приход Барко многое поменял, это сейчас ключевой футболист, и через него идёт вся игра. В целом в "Спартаке" всё позитивно и команда идёт по нарастающей. В матче с "Крыльями Советов" всё подтвердилось, уверенная победа. Я думаю, что Станкович уже понимает, кто является основным футболистом команды, а кто нет", - заявил Бушманов.
Московский "Спартак" разгромил самарские "Крылья Советов" (3:0) в матче 3-го тура чемпионата России. Дубль оформил нападающий Манфред Угальде. Еще один гол записал на свой счет хавбек Данил Пруцев. Голевыми передачами на 2-й и 3-й гол "Спартака" отметился атакующий полузащитник Эсекьель Барко.
Аргентинец перебрался в "Спартак" из "Ривер Плейта" за 14 миллионов евро. Дебютировал в своей новой команде Барко в матче 2-го тура с "Химками" (3:1). Всего на счету Барко 1+2 по системе гол+пас в 2-х матчах за "Спартак" в Премьер-лиге.
Источник: "Чемпионат"
Бушманов: Барко - ключевой футболист в "Спартаке". Его приход многое поменял
Экс-футболист "Спартака" Евгений Бушманов высказался о влиянии на команду аргентинского новичка Эсекьеля Барко.
Фото: официальный сайт "Спартака"