"Способен ли "Зенит" пройти этот чемпионат без поражений? Думаю, да. "Байер" показал, что чемпионат Германии можно пройти без поражений, который сильнее РПЛ. Обладая таким подбором игроков, это вполне возможно", - сказал Плетнев.
Петербургский клуб последние шесть сезонов неизменно становился чемпионом России. Текущий розыгрыш Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака начала с трех побед, при этом не пропустив ни одного мяча - разница пропущенных и забитых мячей составляет 13:0. В последней игре зенитовцы на своем поле разгромили "Ростов" со счетом 5:0, хет-триком отметился Максим Глушенков, по голу также забили нападающий Матео Кассьерра и бразильский вингер Педро.
После трех сыгранных туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице с 9-ю очками, на втором с таким же количеством набранных баллов идет московское "Динамо". Эти команды встретятся в 4-м туре, матч пройдет в Санкт-Петербурге 10 августа.
Источник: "Спорт день за днем"
Плетнев: "Зенит" способен пройти чемпионат без поражений
Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Плетнев поделился мнением о том, смогут ли сине-бело-голубые завершить чемпионат без единого поражения.
Фото: ФК "Зенит"