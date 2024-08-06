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Плетнев: "Зенит" способен пройти чемпионат без поражений

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Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Плетнев поделился мнением о том, смогут ли сине-бело-голубые завершить чемпионат без единого поражения.
Фото: ФК "Зенит"
"Способен ли "Зенит" пройти этот чемпионат без поражений? Думаю, да. "Байер" показал, что чемпионат Германии можно пройти без поражений, который сильнее РПЛ. Обладая таким подбором игроков, это вполне возможно", - сказал Плетнев.

Петербургский клуб последние шесть сезонов неизменно становился чемпионом России. Текущий розыгрыш Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака начала с трех побед, при этом не пропустив ни одного мяча - разница пропущенных и забитых мячей составляет 13:0. В последней игре зенитовцы на своем поле разгромили "Ростов" со счетом 5:0, хет-триком отметился Максим Глушенков, по голу также забили нападающий Матео Кассьерра и бразильский вингер Педро.

После трех сыгранных туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице с 9-ю очками, на втором с таким же количеством набранных баллов идет московское "Динамо". Эти команды встретятся в 4-м туре, матч пройдет в Санкт-Петербурге 10 августа.

Источник: "Спорт день за днем"

Зенит
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