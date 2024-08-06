"Адекватное наказание для Бобровского? Пожизненная дисквалификация. Ему надо судить какую-нибудь любительскую лигу. Или можно отстранить его на пару лет, а потом начинать с любительских лиг. Если он любит футбол и хочет вернуться, должен начинать с любителей — подготовительно-исправительная колония", - заявил Гаджиев.
В матче 3-го тура РПЛ махачкалинское "Динамо" встречалось с "Пари НН". Главным арбитром матча был назначен Ян Бобровский. победу благодаря единственному голу на 82-й минуте матча с пенальти одержали футболисты нижегородского клуба. После матча махачкалинское "Динамо" подало протест по нескольким судейским решениям, включая назначенный пенальти.
Матч 3-го тура "Динамо" - "Пари НН" стал для Яна Бобровского 2-м в текущем сезоне. Ранее во 2-м туре Премьер-лиги он работал на матче "Оренбург" - "Ахмат" (0:0).
Источник: "РБ Спорт"
Гаджиев: адекватное наказание для Бобровского? Пожизненная дисквалификация, подготовительно-исправительная колония
Фото: ФК "Пари НН" ВКонтакте