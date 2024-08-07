"Динамо" создало очень много голевых моментов, хорошо выглядит не только Тюкавин и Бителло, но и Гладышев. При этом, на мой взгляд, если в таком же ключе команда будет играть в Питере, может пропустить трешку. Если сыграют от себя, а не от "Зенита", - предположил Шалимов.
Московское "Динамо" сыграет на выезде против "Зенита" в рамках 4-го тура Премьер-лиги в Санкт-Петербурге. После 3-х туров чемпионата в активе "Зенита" и "Динамо" максимальное количество набранных очков - по 9. Команды занимают две верхние строчки в турнирной таблице.
В прошедшем туре бело-голубые переиграли "Акрон" (2:0), голами отличились нападающие Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев. "Зенит", в свою очередь, разгромил "Ростов" (5:0). Хет-трик оформил форвард Максим Глушенков, Еще по голу на счету бразильца Педро и колумбийца Матео Кассьерры.
Источник: "РБ Спорт".
Шалимов: "Динамо" может пропустить трешку от "Зенита", если сыграет от себя, а не от соперника
Российский тренер Игорь Шалимов предположил, как московское "Динамо" может противодействовать "Зениту" в 4-м туре РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"