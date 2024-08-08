"Артига - хороший специалист, с опытом. Он и в "Родине" хорошо поработал, они показывали очень хороший результат. Видно, что, повторюсь, у него есть опыт, он переживает за нас и хочет поставить свой стиль игры. Для него РПЛ в новинку, и он еще только анализирует, тактически правильно пытается подойти к любому сопернику", - цитирует Глушакова "Матч ТВ".
Испанский специалист Франк Артига возглавил подмосковные "Химки" в конце июня этого года, ранее он тренировал "Родину", молодежную сборную ОАЭ и испанскую "Ампосту". После 3-х сыгранных туров красно-черные занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 4-мя очками в своем активе. В следующем туре подмосковный клуб сыграет на выезде с "Пари НН".
Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 подмосковные "Химки" заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги и получили прямую путевку в Российскую Премьер-Лигу. Команда Франка Артиги попала в одну группу Кубка России с московским "Локомотивом", "Оренбургом" и "Ростовом". В 1-м туре Кубка страны красно-черные одержали победу над оренбуржцами с минимальным счетом.
Глушаков: у Артиги есть опыт, он переживает за нас и хочет поставить свой стиль игры
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков высказался о главном тренере команды Франке Артиге.
Фото: ФК "Химки"